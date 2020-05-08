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On numara atağı

, orta saha pozisyonuna ’den ’un yanı sıra İspanyol ekibi ilesözleşmesi sona erecek Emre Çolak’ı da listesine dahil etti.

On numara atağı
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun hesaplarını şimdiden yapmaya başlayan Göztepe, dış transferde yerli yıldızları mercek altına aldı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi on numara pozisyona takviye yapmak için de yönünü İspanya'ya çevirdi. Daha önce orta saha için Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması gündeme gelen Alper Potuk'tan sonra İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'dan Emre Çolak'ı da listesine ekledi.

EMRE ÇOLAK'IN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı ekipten 2016-2017 yılında Deportivo'ya transfer olarak dikkat çeken Emre, Arap ekibi Al Wahda'da da forma giydi. İspanya 2. Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Deportivo'dan ayrılmayı planlayan başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sona erecek olması da Göztepe'ye avantaj sağlıyor.

ANTALYA DA TALİP OLDU
Göztepe Emre Çolak'ın transferinde Antalyaspor'da görev yapan eski teknik direktör Tamer Tuna ile çekişiyor. Göztepe'de Süper Lig'de iki dönem teknik direktörlük yapan genç çalıştırıcının Emre'yi ısrarla istediği öğrenildi.

9 KUPA KAZANDI
Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekipte bir çok önemli başarı elde etti. 28 yaşındaki futbolcu Cim-Bom'da A takımda geçen sezona 3'er Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 kupa birden sığdırmayı başardı.

BURAK HAKERLER

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