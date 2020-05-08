  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Portekiz’de Nacional’den ilginç şampiyonluk turu

Portekiz’de Nacional’den ilginç şampiyonluk turu

Portekiz’de Nacional’den ilginç şampiyonluk turu
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Portekiz'de Primeira Liga'nın bir alt ligi olan LigaPro'da sezon bitime 11 maç kala noktalandı. Yapılan resmi açıklamaya göre CD Nacional ve Feirense, Primeira Liga'ya yükseltildi. Lider konumda bulunan Nacional'in futbolcuları şampiyon olduklarını antrenmanda öğrendi. Portekiz Lig yönetiminin bu kararını antrenmanda hopörlerden çalan "We are the champions" şarkısıyla öğrenen Nacionalli futbolcular büyük sevinç yaşadı, şampiyonluk turu attı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Portekiz’de Nacional’den ilginç şampiyonluk turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA