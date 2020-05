Portekiz’de Nacional’den ilginç şampiyonluk turu

Portekiz'de Primeira Liga'nın bir alt ligi olan LigaPro'da sezon bitime 11 maç kala noktalandı. Yapılan resmi açıklamaya göre CD Nacional ve Feirense, Primeira Liga'ya yükseltildi. Lider konumda bulunan Nacional'in futbolcuları şampiyon olduklarını antrenmanda öğrendi. Portekiz Lig yönetiminin bu kararını antrenmanda hopörlerden çalan "We are the champions" şarkısıyla öğrenen Nacionalli futbolcular büyük sevinç yaşadı, şampiyonluk turu attı.