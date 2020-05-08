Semih geliyor Ahmet gidiyor

Sparta Prag forması giyen Semih ile anlaşma aşamasına gelen Galatasaray, bir yerli stoper daha almak için harekete geçerken bu transferlerden sonra Ahmet Çalık'a ise transferde kapılar açılacak. 26 yaşındaki savunmacının Cim Bom ile sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. 2017 yılında Gençlerbirliği'nden gelen Ahmet bir türlü istenen çizgiyi yakalayamamıştı.

MARCAO'YA İTALYA'DAN TALİP

Bu arada G.Saray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'ya İtalyan kulüplerinden büyük ilgi olduğu öğrenildi. Transfer konusunda menajerine ulaşan kulüplerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin iletilmediği bildirildi. Yönetim Atalanta'nın çok yakından ilgilendiği genç yıldızı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.