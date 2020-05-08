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Sevinmek yasak!

protokolüne göre maçlarda tükürmek, forma değişimi ve takım halindeki gol sevinçleri yasaklanacak.

Sevinmek yasak!
Giriş Tarihi: 8.5.2020

İngiltere'de Premier League yönetimi, haziran ayında kaldığı yerden başlaması beklenen ligde yeni tedbirler alacak. Telegraph'ın haberine göre; Premier League yönetimi korona virüs salgınının risklerini azaltmak için maçlarla ilgili yeni tedbirler almaya karar verdi. Yeni Premier League protokolü kapsamında; tükürmek, forma değiştirmek, su şişesi paylaşmak ve hatta takım halindeki gol sevinçleri yasaklanacak.

VAR UYGULANACAK
Ligin haziran ayında başlamasıyla birlikte yürürlüğe girmesi beklenen yeni önlemlerin bu sezonun ötesine de geçebileceği ve 1 yıl daha uygulanabileceği vurgulandı. Öte yandan ligin oynanması durumunda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) her şartta uygulanacağı belirtilmişti. İngiltere'nin hayata geçirmeyi planladığı yeni tedbirleri Avrupa'daki bazı takımların da uygulayacağı öğrenildi. Bu konuda bazı ülkeler uygulanacak tedbirlerle ilgili olarak İngilizlerden bilgi alacağı belirtildi. Maçların başlamasıyla birlikte yöneticilerin futbolcuları daha çok bilgilendireceği ve görüşmeler yapacağı açıklandı.

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