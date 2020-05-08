Süper Lig’den irtifa kaybı

Dünyayı saran korona virüs pandemisi nedeniyle futbol dünyası da büyük sıkıntı yaşıyor. Maçların oynanmaması nedeniyle tüm kulüpler ve oyuncular maddi olarak değer kaybı yaşarken KPMG Football Benchmark'da oyuncuların değer kaybı üzerinden liglerin kayıplarını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmaya göre Avrupa'daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak. Şubat 2020'de 687 milyon Euro'luk oyuncu değeri olan Süper Lig, 12 Haziran'da başlarsa değeri 536 milyon Euro'ya (-21.9) gerileyecek.

LA LİGA İKİNCİ SIRADA

Eğer lig iptal olursa değeri 485 milyon Euro'ya (-29.4) düşecek. Süper Lig'in ardından en büyük değer kaybı İspanya La Liga'da olacak. 6 milyar 664 milyon Euro olan oyuncuların toplam değeri ligin tamamlanması halinde 5 milyar 395 milyon Euro'ya gerileyecek. Lig oynanmazsa oyuncuların değeri 4 milyar 748 milyon Euro'ya (-28.7) kadar düşecek.