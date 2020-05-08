Sürpriz teklif

G.Saray'ın hücum hattına takviye çalışmaları ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'a yeniden döneceği iddia edilen Kara Kartal'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, sarı-kırmızılılara önerildi. Listesinde birçok yıldız isim bulunan G.Saray'ın Aboubakar önerisine karşı tutumu merakla bekleniyor. Sergen Yalçın'ın sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a kabul etmediği Vincent Aboubakar'ın 5 milyon Euro'ya Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi. 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi süren Vincent Aboubakar bu sezon uzun bir süre oynayamadı.

DİĞER ADAY ONEACHU

Kamerunlu oyuncunun yıllık 2 milyon Euro ücret aldığı ve Beşiktaş'ın 3 yıllık teklifi halinde indirime gidebileceği öne sürülmüştü. G.Saray'ın da benzer şartlarla masada olduğu iddia edilirken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılılar Genk'in 2.01 boyundaki golcüsü Oneachu'dan vazgeçmiş değil. 2 oyuncudan birini renklerine bağlayacağı konuşulan Aslan'ın önümüzdeki günlerde trafik yaşayacağı gelen haberler arasında.

Vincent Aboubakar bu sezon Portekiz Ligi'nde sadece 3 maçta görev alırken sadece 59 dakika sahada kaldı ve gol atmayı başaramadı.



KAMERUN İLE 18 GOL

Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'ndaki performansı ile de dikkat çekiyor. Şu ana dek 45 maçta görev alan yıldız oyuncu 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Kariyerinde 279 randevuda 107 golü bulunan futbolcu 2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasını giymişti. Kamerunlu yıldız o sezonda Süper Lig 27 karşılaşmaya çıkmış ve 12 golle dikkat çekmişti. Aboubakar aynı sürede 4 kez de asust yapmıştı.