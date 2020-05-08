Testler negatif çıktı

Altay'da teknik heyet ve futbolculara uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik heyet, futbolcular ve personele 4 Mayıs Pazartesi günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığı kaydedildi.