Trabzon’da Souza ısrarı

Korona virüs nedeniyle lige verilen araya liderlik koltuğunda giren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen bordomavililer takımdan ayrılan Obi Mikel'in yerine arayışını sürdürürken Al-Ahli'den ayrılacak olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza için ısrarını sürdürüyor. Orta saha arayan Fırtına, Brezilyalı isimle önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştıracak. Bilindiği üzere John Obi Mikel, korona virüs salgınının ilk günlerinde Trabzonspor'dan ayrılmıştı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Kiralık oynayan Ndiaye için Stoke City ile de pazarlıklar sürüyor. Karadeniz ekibi orta sahada eksik kalmamak için buraya mutlak bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Transfer için son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir verecek.