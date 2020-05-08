“Voleybol sezonu bitebilir” iddiası

Korona virüs pandemisi sebebiyle uzun bir süredir tüm spor karşılaşmaları dururken Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün toplanarak voleybol ligleri hakkında kararını açıklayacağı öğrenildi. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ile Axa Sigorta Efeler Ligi'nin oynanmasının zor olduğuna yönelik iddialar ortaya atılırken bununla ilgili gerekçeler ise çeşitli. Sebeplerin başında kulüp ve oyuncuların büyük bir bölümünün oynamak istemediği ve yabancıların büyük bir çoğunluğunun ülkelerine gitmiş olması gösteriliyor.

YAYIN GELİRİ SIFIR NOKTASINDA

Yayın gelirinin sıfır noktasında olması da bu maddeler arasında yer alıyor. Federasyon yönetiminin normal sezonu tamamlanan kadınlar ve erkekler liglerinde sezonu son haliyle tescil edeceği tahmin ediliyor. Kadınlar Ligi'nde lider Vakıfbank 63, ikinci Eczacıbaşı Vitra ise 57 puanda. Erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta, 58 puanla en yakın rakibi Arkas Spor'un 8 puan önünde bulunuyor. İki ligde dörder takım düşüyor.