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1 numaraya Sinan

’ın Belçika ekibi Antwerp’in sözlemesini feshettiği 31 yaşındaki kaleci ’ın transferinde eli güçlendi.

1 numaraya Sinan
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Süper Lig'de önümüzdeki sezon için kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Belçika 1. Ligi'nde mücadele eden Antwerp, Beşiktaş'ın bir süredir takibinde olan milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı. 2017 yılından bu yana Antwerp forması giyen 31 yaşındaki fule bekçisinin sözleşmesi feshedilirken bu gelişme sonrasında Kartal'ın transfer için eli güçlendi. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen Beşiktaş, Sinan Bolat'ı sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katıp kaleci sorununu çözecek.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Sinan Bolat daha önce de Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formaları da giymişti. Siyahbeyazlı kurmaylar, kaleci Sinan Bolat ile görüşmelere başlayarak cazip bir teklifle tecrübeli eldiveni bir an önce renklerine bağlamayı planlıyor.

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