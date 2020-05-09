Adım adım Fener’e

Fenerbahçe'de Nenad Bjelica ile temaslar sürerken, sarı-lacivertliler Altay'ın 47 yaşındaki başarılı çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak'tan da vazgeçmiyor. Kanarya'nın Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yakın takibe aldığı Koşukavak'ın sezon sonunda F.Bahçe kulübesinde yer alması bekleniyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan Ali Koç'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Şu anda Altay'ın teknik direktörü olan Koşukavak'ın Fenerbahçe'de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi.



GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

Öte yandan Altay'ın hocasının, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi. Fenerbahçe Kulübü, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.



162 MAÇTA 77 GALİBİYET

Yalçın Koşukavak kariyerinde teknik adam olarak kulübede yer aldığı 162 karşılaşmada 72 galibiyet elde etti.



MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Yalçın Koşukavak sezona Bursaspor ile başlamış ve burada 15 maç görev aldıktan sonra Altay ile anlaşmıştı. 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinde ise ligde 6 karşılaşmaya çıktı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Koşukavak'ın başında olduğu süreçte Altay 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Siyahbeyazlılar, korona virüs pandemisi sebebiyle durmuş olan TFF 1. Lig'de 7. sırada yer alıyor.