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Haberler Spor Altınordu sahaya iniyor

Altınordu sahaya iniyor

ekibi, pazartesi günü tesislerinde toplanarak kalan maçların hazırlıklarına başlıyor.

Altınordu sahaya iniyor
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Federasyonun liglere başlama tarihini açıkladıktan sonra Altınordu pazartesi günü tam takım olarak sahaya iniyor. Kırmızılacivertlilerde, pazartesi günü tüm takım ve çalışanlarının Kovid-19 testinden geçirileceği bildirildi. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, salgına karşı toplumun her kesimiyle çok önemli bir mücadele verdiğini söyledi. Başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Eroğlu, "Bu dönem içerisinde futbol ailesinin üyeleri olarak bizlere düşen görev de evlerimize kapanmak, topluma 'evde kal' çağrıları yapmak, hareketlerimiz ve sözlerimizle bunu desteklemekti. Bu açıdan mutluyum. Çorbada az da olsa tuzumuz oldu" diye konuştu.

HEYECAN YENİDEN BAŞLAMALI
Futbolu çok özlediklerini belirten genç teknik adam Hüseyin Eroğlu şöyle konuştu: "Liglere başlamak ve kalan 6 maçı oynamak istiyoruz. Ancak gelecek günler ne getirecek, karşılaşmalar nasıl oynanacak bunu göreceğiz. Umarım futbol heyecanı yeniden başlar. Çünkü çok özledik."

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