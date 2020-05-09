Başkan Ali Çetin karardan memnun

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen maçların haziran ayında devam etmesi yönünde alınan kararla ilgili olarak, "Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda demek ki sıkıntı yok. Ligler başlayacak" dedi. Süper Lig maçlarının 12 Haziran'dan itibaren oynanabilir kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ali Çetin, "Takımımız hazır, antrenmanlara başladık. Federasyon liglerin başlama kararını böyle uygun gördü. Alınan karara göre demekki bir sıkıntı yok. Bilim Kurulu'nun görüşüne, sorun olmayacağına göre oynanabilir diye düşünüyoruz. Futbol taraftarla güzeldir ama önce sağlık tabiki. Bakanlık ve federasyon ne karar verirse ona göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu.



UYGUN DEVAM ETMEK İSTİYOR

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu sezon takımın ligi hak ettiği yerde bitirmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Uygun, "Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" dedi. Uygun ayrıca, koronairüs (Kovid-19) nedeniyle kulüplerin mali bütçesini sürdürebilmesi için maçların devam etmesi kararını olumlu bulduğunu söyledi