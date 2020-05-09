Basketbolda belirsizlik

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle ara verilen futbola geri dönüş için 12 Haziran tarihinde karar kılınırken gözler salon sporlarına çevrildi. Özellikle futboldan sonra en çok takip edilen basketbol için durum pek içi açıcı gözükmüyor. ING Basketbol Süper Ligi ile Herbelife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin de devamının zor olduğuna yönelik iddialar var. Pandemi nedeniyle birçok takım oyuncularını serbest bıraktı. Kulüpler ülkelerine giden oyuncularını geri getirebileceğini düşünmediği gibi diğer yandan sporcuların geri gelip 15 günlük karantinaya girdikten sonra antrenman ve maçlara konsantre olmaları da gerçekçi görülmüyor.



TESCİL GÜNDEMDE

Futbola göre basketbolda yakın temasın daha fazla olması da handikap olarak görülürken liglerin bu haliyle tescil edilmesi fikri ağır basıyor.