Göztepe’den Katar hamlesi

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için düğmeye basan Göztepe yönetimi, savunma takviyesi için Katar'a yöneldi. Transferde önümüzdeki sezon kemerleri sıkacak olan ve bu nedenle bonservisi elinde olan oyuncuları takibe alan Göz-Göz, Katar ekibi Al Rayyan'da forma giyen Arjantinli Gabriel Mercado'ya kanca attı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan stoperle bağlantıya geçerek nabız yokladı.



PALUT ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör İlhan Palut'un da 33 yaşındaki stoper ile ciddi olarak ilgilendiği ifade edilirken futbolcunun 1 milyon 700 bin Euro'luk piyasa değeri de İzmir ekibinin transferde somut adım atması için etken oldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, tecrübeli futbolcuyla önümüzdeki günlerde maddi şartları görüşmek üzere video konferans yoluyla bir görüşme daha yapacak.



SEVİLLA'DA DA OYNADI

Göztepe'nin stoper transferinde ilk sıraya yerleştirdiği Arjantinli futbolcu Mercado, ülkesinde Racing Club, Estudiantes ve River Plate'in ardından İspanyol devi Sevilla'da forma giydi. 33 yaşındaki stoper Arjantin Milli Takımı'nda da 24 maçta forma giydi.



Katar Stars League'de Al Rayyan formasıyla 15 maça çıkan Gabriel Mercado rakip fileleri 2 kez sarsmayı başardı

Burak HAKERLER