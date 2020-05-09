Horoz’a yeni yıldız

Süper Lig ekiplerin-den Yukatel Deniz-lispor'da 12 Hazi-ran'da yeniden başlayacak ligin hazırlıkları sürerken, yönetim de yeni sezonun kadrosunu oluş-turmak için büyük çaba harcıyor. Golcü Rodalle-ga'nın yükünü hafifletme-yi amaçlayan yeşil-siyah-lılar, forvet arayışlarında yönünü bir kez daha İngil-tere'ye çevirdi.

ARAYIŞLAN SÜRÜYOR

Ege temsilcisi, Stoke City forması giyen Senegalli Mame Diouf'u gündemine aldı. 32 yaşındaki deneyimli golcünün kulübüyle sözleş-mesinin bitecek olması ve 1 milyon 200 bin Euro'luk piyasa değeri Deniz-li'nin transferi gerçekleştirme ihtimalini güçlen-diriyor. Denizlis-por'un gündeminde Fransa Ligue 1'de Ami-ens forması giyen Moussa Konate de bulunuyor. Bu arada 33 yaşındaki Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ın alacak-larını alamadığı gerek-çesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından yeşil-siyahlı yönetim, gündemine aldığı İngiliz ekibi Preston'dan Decan Rudd ve Newcastle United'dan Karl Darlow'la da temaslarını sürdürüyor.



DİOUF 6 TAKIMDA OYNADI

MAME Diouf kariyeri boyuncu 6 takımda forma giydi. 32 yaşındaki Senegalli forvet, ASC Diaraf, Molde, Manchester United, Blackburn ve Hannover'de oynarken şuan Stoke City'de forma giyiyor. Diouf, 2009-2010 sezonu öncesinde Molde'den İngiliz devi Manchester United'e 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Sebahattin ALP