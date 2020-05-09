İlk transfer İsmail

Fenerbahçe, dün ilk transferini gerçekleştirdi ve Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşma sağlandığı duyuruldu. İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu verecek. Anlaşmaya göre Gölcükspor'a Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklifi de edildi. İsmail Yüksek, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı. 1.84 boyunda olan İsmail, U17 Ligi'nde 19 maç, 5 gol kaydetti.