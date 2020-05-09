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Haberler Spor Ispanya’da 5 oyuncu koronaya yakalandı

Ispanya’da 5 oyuncu koronaya yakalandı

Ispanya’da 5 oyuncu koronaya yakalandı
Giriş Tarihi: 9.5.2020

İspanyol futbolunda antrenmanlara başlamaya hazırlanan 1. ve 2. liglerdeki takımlarda futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı testlerinde pozitif vakaların çıktığı bildirildi. Katalonya radyosu RAC1, La Liga kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, La Liga'da 3 takımda, 2. Lig'de de iki takımda 1'er futbolcuda Kovid-19'a rastlandığını duyurdu. Kovid-19 tanı testleri pozitif çıkan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi.

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