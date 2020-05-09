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Haberler Spor KSK’ye dönüş başladı

KSK’ye dönüş başladı

’da bulunan teknik direktör Soner Tolungüç, ’da olan Mustafa Aşan, Marmaris’e giden Onur çalışmalar için ’e dönecek.

KSK’ye dönüş başladı
Giriş Tarihi: 9.5.2020

TFF 3. Lig 2. Grup'ta korana virüs salgını yüzünden sezona verilen 1.5 ay sürecek arada antrenmanlara yeniden başlayan Karşıyaka, pazartesi gününden sonra tam kadro halinde çalışacak. Yeşil-kırmızılılarda İstanbul'da ailesinin yanında bulunan teknik direktör Soner Tolungüç, Diyarbakır'da olan Mustafa Aşan ve Marmaris'te olan Onur, büyükşehirler arasındaki seyahat kısıtlamasında özel izin alıp hafta başında İzmir'e dönecek. Karşıyaka, salgından korunmak için takım halinde tesislerden çıkmayıp lige kadar kamp yapacak. Yeşil-kırmızılılar sezonun bitimine 6 maçın kaldığı grupta 43 puanla Play- Off hattında yer alıyor.

KRİTERLERİ UYGULAMAK ZOR
BAŞKAN Turgay Büyükkarcı, önerilen sağlık protokolü şartlarının uygulanmasının çok zor olduğunu belirtti. Büyükkarcı, "Şu ortamda ligin başlamasını tehlikeli görüyorum. Her şeyden önce sağlık gelir" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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