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Haberler Spor Manisasporlu kaleci Kubilay’a talip çok

Manisasporlu kaleci Kubilay’a talip çok

Manisasporlu kaleci Kubilay’a talip çok
Giriş Tarihi: 9.5.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta aylar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un kalecisi Kubilay Zihni'ye Süper Lig kulüplerinin talip olduğu öğrenildi. Bu sezon 20 maçta forma giyen 20 yaşındaki eldiven için Çaykur Rizespor, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'un takipte olduğu vurgulandı. Birçok ekibin radarına giren Kubilay'ın sezon biter bitmez soluğu Süper Lig'de alması bekleniyor. Takımının en çok forma giyen oyuncularının başında gelen Kubilay yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını yüzünden lige verilen ara hepimizi üzdü. Ancak şimdi yeniden futbola konsantre olmak zorundayız. Genç bir oyuncuyum ve kulübümle bir yıl daha mukavelem var. Transferle ilgili konuşmak için şimdilik erken. Şu anda tek düşüncem ligi istikrarlı bir futbolla tamamlamak, kendime güveniyorum" diye konuştu.

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