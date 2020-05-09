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Haberler Spor Menemenspor’da rota Arnavutluk

Menemenspor’da rota Arnavutluk

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarına devam eden İzmir temsilcisi FK ’da oynayan Guindo’yu istiyor.

Menemenspor’da rota Arnavutluk
Giriş Tarihi: 9.5.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim, yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yapmak için Arnavut ligini yakın takibe aldı. İzmir ekibinin, FK Bylis Ballsh takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Saliou Guindo'yu takibe aldığı öğrenildi. Malili oyuncunun Arnavut ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Mali U20 Milli Takım forması da giyen genç hücum oyuncusu bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta 10 gol atarken 2 asist yaptı. Saliou Guindo kariyerinde Jeanne, Bamako, Mimosas, Esqerance Tunis, Al Ahli ve son olarak Skenderbeu kulüplerinde görev yaptı.

46 MAÇTA 20 GOL ATTI
Guindo, sahaya çıktığı 46 maçta 20 gol kaydetti. Menemensporlu kurmayların genç oyuncuyla ilgili son kararını teknik heyetin raporu sonrasında vereceği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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