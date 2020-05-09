Merter’den sessiz veda

Altay'da sezon başında kadro dışı bırakılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Merter Yüce, sessiz sedasız futbola veda etti. Belindeki sakatlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli ön liberonun, İzmir'den ayrılarak Polonya'nın Gdansk şehrine yerleştiği bildirildi. Tecrübeli ismin, yurtdışında ikamet edebilmek için oturum izni başvurusunu da yaptığı kaydedildi. Bu sezonu boş geçiren oyuncunun sakatlığının da etkisiyle futbola dönmeyi düşünmediği iddia edildi.

ALTAY'DA YETİŞTİ

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen oyuncu, farklı kulüplerde görev aldıktan 10 yıl sonra geçen sezon yuvaya döndü. Merter Yüce, futbol kariyerinde sırasıyla Altay, Kayserispor, Erciyesspor, Giresunspor, Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Bursaspor, Karagümrük ve tekrar Altay formalarını giydi.