  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Mirallas heyecanı

Mirallas heyecanı

Antwerp yıldız isim ile yollarını ayırınca F.Bahçe atağa kalktı.

Mirallas heyecanı
Giriş Tarihi: 9.5.2020

F.Bahçe'de Kevin Mirallas heyecanı yaşanıyor. Transferde Süper Lig'de forma giyen oyunculara ağırlık vermeyi planlayan sarılacivertlilerin yurt dışından gerçekleşmesi beklenen transferinin ise Antwerp'in golcüsü Kevin Mirallas olduğu öne sürüldü. Antwerp'in oyuncusuyla dün yollarını ayırmasıyla harekete geçen Kanarya 32 yaşındaki golcünün transferi için nabız yoklayacak.

2.4 MİLYON EURO
Bu arada Yunan basını, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin çok uğraştığını okuyucularına duyurdu. F.Bahçe'nin oyuncu için 2,4 milyon euro sözleşme teklif etmeye hazır olduğu konuşuluyor. Mirallas, Belçika Milli Takımı ile 60 maçta rol alırken 10 gol üretmeyi başardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mirallas heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA