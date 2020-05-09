F.Bahçe'de Kevin Mirallas heyecanı yaşanıyor. Transferde Süper Lig'de forma giyen oyunculara ağırlık vermeyi planlayan sarılacivertlilerin yurt dışından gerçekleşmesi beklenen transferinin ise Antwerp'in golcüsü Kevin Mirallas olduğu öne sürüldü. Antwerp'in oyuncusuyla dün yollarını ayırmasıyla harekete geçen Kanarya 32 yaşındaki golcünün transferi için nabız yoklayacak.

2.4 MİLYON EURO

Bu arada Yunan basını, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin çok uğraştığını okuyucularına duyurdu. F.Bahçe'nin oyuncu için 2,4 milyon euro sözleşme teklif etmeye hazır olduğu konuşuluyor. Mirallas, Belçika Milli Takımı ile 60 maçta rol alırken 10 gol üretmeyi başardı.