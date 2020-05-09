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Haberler Spor Oyuncu değişikliği 3’ten 5’e çıkartıldı

Oyuncu değişikliği 3’ten 5’e çıkartıldı

Oyuncu değişikliği 3’ten 5’e çıkartıldı
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Korona virüs salgını sebebiyle büyük bir aksamaya uğrayan futbol ligleri yavaş yavaş geri dönüşe hazırlanırken bundan sonraki maçlar için yeni bir karar alındı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın 5 oyuncu değişikliği teklifini kabul ettiğini açıkladı. 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak olan bu kararla takımlar oyun süresi içinde 3; devre arası arasında 2 oyuncu değişikliği yapabilecek. Bu geçici kararın uygulanıp uygulanmamasının federasyonların iradesine bırakılacağı bildirildi. Karar 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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