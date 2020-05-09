Oyuncu değişikliği 3’ten 5’e çıkartıldı

Korona virüs salgını sebebiyle büyük bir aksamaya uğrayan futbol ligleri yavaş yavaş geri dönüşe hazırlanırken bundan sonraki maçlar için yeni bir karar alındı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın 5 oyuncu değişikliği teklifini kabul ettiğini açıkladı. 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak olan bu kararla takımlar oyun süresi içinde 3; devre arası arasında 2 oyuncu değişikliği yapabilecek. Bu geçici kararın uygulanıp uygulanmamasının federasyonların iradesine bırakılacağı bildirildi. Karar 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.