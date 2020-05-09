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Haberler Spor Papatya: Teklifler çok doğal

Papatya: Teklifler çok doğal

Papatya: Teklifler çok doğal
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Göztepe'nin Başkanvekili Talat Papatya gündeme dair açıklamalarda bulundu. Futbola geri dönüş konusunda 16 Mayıs'ta başlayacak Almanya Bundesliga'nın bir referans olacağını belirten Papatya, liglerin başlama kararını olumlu karşıladıklarını belirtti. Futbolcuları Alpaslan ve Halil'e gelen tekliflerin çok doğal olduğunu belirten Papatya, "Biz nasıl içimizden 'Şu oyuncu bizde oynasa' diye geçiriyorsak diğer kulüpler de Alpaslan ve Halil için aynı şeyi düşünüyorlardır. Alpaslan ve Halil'in başka takımlarla adının geçmesini çok normal karşılıyorum" dedi.

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