Süper Lig’e hücum

Fenerbahçe transferde gözünü Türkiye'deki yıldızlara çevirdi. Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişim yaşayacak sarı-lacivertliler transferde risk almamak için Süper Lig'de forma giyen oyunculara yönelecek. Sezon sonunda Simon Falette, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Mauricio Isla, Emre, Mehmet Ekici, Erten Ersu'nun sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle harekete geçen Kanarya takımı baştan aşağıya yenileyecek. Göztepe'den Titi ile el sıkışan F.Bahçe, yaz döneminde mukaveleleri bitecek olan Aytemiz Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Junior Fernandes, Başakşehir'den Gael Clichy, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ile anlaşma zemini arıyor.

KANARYA'NIN LİSTESİ KABARIK

Kanarya'nın en büyük hedefinin ise yine Başakşehir'de görev alan İrfan Can Kahveci olduğu biliniyor. Göztepe'den Halil ve Alparslan'ı da gündemde tuttuğu bilinen F.Bahçe'nin bu yıldızlardan hangilerini renklerine bağlayacağı merak ediliyor.