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Haberler Spor Voleybol Milletler Ligi iptal edildi

iptal edildi

Voleybol Milletler Ligi iptal edildi
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dünya genelinde ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı" ifadeleri yer aldı.

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