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Haberler Spor Akhisar’da ince hesaplar yapılıyor

Akhisar’da ince hesaplar yapılıyor

Akhisar’da ince hesaplar yapılıyor
Giriş Tarihi: 10.5.2020
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Süper Lig'e çıkabilmek için ince hesaplar yapılıyor. Ligin 12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olmasıyla birlikte teknik direktör Yılmaz Vural, 6 final maçı oynayacaklarını ve üst lige çıkacaklarını söyledi. Vural, "Ligin panoramasını çıkardık. 60 puan toplayan veya geçenler Süper Lig'e doğrudan çıkacak. Ligi 55 puan ve üstünde tamamlayacak takımlar Play-Off oynayacak. Biz bu ligde misafir olmak istiyoruz. Yeniden bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

HERŞEYE SİL BAŞTAN BAŞLADIK
Çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz Vural şöyle konuştu: "Çalışmalara sil baştan tekrar başladık. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden destek aldık ve kuvvet, sürat ve dayanıklılık testleri yaptık. "Futbolcuların eski kondisyonuna nasıl kavuşacağı" konusunda birçok bilimsel makaleyi ele aldık ve onların üzerinden gittik. 6 final maçı için oyuncularımızı fiziksel olarak hazırlasak da psikolojik olarak hazırlamak daha zor olacak."

■ KENAN MOLLA

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