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Altay çok hızlı

Yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek Özgür Özkaya ile görüşme yapacak İç transferde golcü Paixao ile yeniden anlaşan, Kappel ve Putsila ile de devam konusunda el sıkışan İzmir ekibi, kaptan Özgür Özkaya ile de masaya oturacak.

Giriş Tarihi: 10.5.2020











