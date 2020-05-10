Altay çok hızlı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezonun çalışmaları da sürüyor. İç transferde gol kralı forvet Paxiao, kanat Kappel ve orta saha Putsila ile el sıkışan İzmir ekibinde gözler takım kaptanı Özgür Özkaya çevrildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli sol bekle yönetimin masaya oturması bekleniyor. Takımın banko isimleri ve taraftarların da çok sevdiği başarılı oyuncunun da Altay'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. İzmir ekibinde ikinci sezonunu geçiren Özgür Özkaya siyah-beyazlı formayla çıktığı 57 karşılaşmada 5 asist yaptı.
HOLLANDALI KAPPEL KARANTİNADA
Beşiktaş'ta yetişen 33 yaşındaki savunma oyuncusu sahaya çıktığı 293 maçta 24 gol atma başarısını gösterdi. Süper Lig'de 17 maçta 1 gol atan Özgür, TFF 1. Lig'de 136 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Savunmanın solunda oynayan 33 yaşındaki futbolcu 25 maçta 1 asist yapma başarısını gösterdi. Bu arada Altay'ın Hollandalı yıldızı Kappel, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'daki bir öğrenci yurdunda karantina günlerini sürdürüyor.
■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
HOLLANDALI KAPPEL KARANTİNADA
Beşiktaş'ta yetişen 33 yaşındaki savunma oyuncusu sahaya çıktığı 293 maçta 24 gol atma başarısını gösterdi. Süper Lig'de 17 maçta 1 gol atan Özgür, TFF 1. Lig'de 136 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Savunmanın solunda oynayan 33 yaşındaki futbolcu 25 maçta 1 asist yapma başarısını gösterdi. Bu arada Altay'ın Hollandalı yıldızı Kappel, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'daki bir öğrenci yurdunda karantina günlerini sürdürüyor.
■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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