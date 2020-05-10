A.Ordu’da Recep yuvaya dönüyor

Altınordu'da yönetimin, sezon başında yetiştirici kulübü Niğde Anadolu'ya gönderdiği stoper Recep Yemişci'yi gelecek sezon yine kadrosunda tutmayı planladığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerde transferin gözdesi olan Ravil Tagir'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Ravil'in yerine Recep'i monte etmeyi planladığı ifade edildi.



BU SEZON İKİ GOL KAYDETTİ

NİĞDE Anadolu FK'da bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Recep, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. 2016 yılında İzmir ekibinde profesyonel olan genç stoper, Altınordu formasıyla TFF 1. Lig'de 31 karşılaşmada oynadı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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