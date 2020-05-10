Bal-Kes’te Anıl’a Süper Lig kancası

Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un 20 yaşındaki golcüsüne Trabzonspor ve Galatasaray resmi teklifte bulundu. Genç futbolcu hangi takıma gideceği konusunda karar verecek

TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da başkan Kadir Dağlı, 20 yaşındaki golcüleri Rahmi Anıl Başaran'a Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığını söyledi. Kadir Dağlı, teklifi değerlendirdiklerini belirterek, "Sezon sonunda genç oyuncumuzun gideceği takım belli olur" dedi. Yönetim sezon sonu bitecek olan Başaran'ın sözleşmesini bir yıl daha uzatırken genç futbolcu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahmi Anıl Başaran, "Bu sezon Balıkesirspor'da 3 teknik direktör ile çalıştım. Ali Tandoğan bana özgüven aşıladı, kötü oynasam da şans verdi. Ramazan Kurşunlu da sahip çıktı. Şu anda Yusuf Şimşek ile çalışıyorum. Yusuf Hoca bana tam bir ağabey oldu, çok samimi davrandı. Üç hocama da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



BÜYÜK BİR GURUR

Rahmi Anıl Başaran şöyle devam etti: "Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlarla adımın anılması hoşuma gidiyor. Bu sezonu Balıkesirspor'da tamamlayıp sezon sonunda ailemle birlikte transferim için karar vereceğim. Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. En büyük hedefim A Milli Takım formasını giymek." Ekol Hastanesi Balıkesirpor ile kalan maçlarda başarılı olmak istediğini açıklayan Rahmi Anıl Başaran, "Futbolu ve taraftarımızı çok özledik. Onlarla yeniden buluşacağımız günleri iple çekiyoruz. Liglerin yeniden başlayacağı tarih olan 12 Haziran gününe kadar çok daha iyi çalışacağız" şeklinde konuştu. Rahmi Başaran, Fenerbahçe ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Ege temsilcisinde profesyonel oldu.