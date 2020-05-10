Beşiktaş’ta virüs şoku

Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglere dönüş tarihi olarak 12 Haziran'ı işaret etmesiyle birlikte takımlar çalışmalarına hız verirken, korona virüs pandemisi tüm takımları etkilemeye devam ediyor. F.Bahçe ve A.Gücü'nün ardından dün de antrenmanlara başlayan takımlardan Beşiktaş korona virüs şokuyla sarsıldı. TFF'nin yayınladığı "Futbola Dönüş Protokolü" kapsamında tüm ekibe virüs testi yapan Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanın testinin pozitif çıktığını açıklandı. Kulüp isim vermese de virüse yakalanan futbolcunun Tyler Boyd, diğer ismin ise kaleci antrenörü Hakan Çalışkan olduğu öğrenildi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza COVID-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif COVID-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.



YENİ TESTLER YAPILACAK

20 Nisan'da antrenmanlara start veren ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek hafta içerisinde futbolculara yeniden virüs testi yapılacağı bildirildi. Testte çıkacak sonuçlara göre kulübün antrenmanlarla ilgili yeni yol haritasını belirleyeceği bildirildi.

KARTAL'A DESTEK MESAJI YAĞDI

Beşiktaş'ta çıkan iki pozitif vakanın ardından tüm kulüpler siyah-beyazlılar "Geçmiş olsun" mesajı gönderdiler. Kara Kartal'a sadece Türkiye'den değil yurt dışından da mesaj geldi. Bu kulüplerinden biri de İspanyol devi Barcelona'ydı. Katalan temsilcisi gönderdiği mesajda "Geçmiş olsun Beşiktaş. Bugünleri hep beraber atlatacağız" yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TFF'YE TEPKİ VAR

Beşiktaş'tan yapılan korona virüs açıklamasının ardından taraftarlar sosyal medya üzerinden TFF'nin 12 Haziran'da lige başlama kararını eleştirdi. İşte öne çıkan yorumlardan bazıları. "Ligler oynanmamalı, tüm ligler mevcut puanlarının üstüne devam etmeli yeni sezon. Adil olan budur.", "Çık sen oyna TFF", "Bir kaç takımın menfaati yüzünden liglerin başlatılması tamamen faciadır. TFF acilen İstifa etmelidir.", "Geçmiş olsun Beşiktaşım.. Hala liglerin oynatılmasını istiyor musunuz?", "Biran önce ligler iptal edilmeli. Geçmiş olsun inşallah çabuk iyileşirler.", "İnsan hayatından daha mı değerli kupalar ve şampiyonluklar? 12 Haziran seçimini yeniden gözden geçirin bence. Çok büyük riske giriyorsunuz."



SANCAKTEPE'DE 9 POZİTİF VAKA

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sancaktepe FK'da da dün korona virüs şoku yaşandı. Yapılan virüs testleri kapsamında teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlardan ise 3 kişide korona virüse rastlandığını açıkladı. Sancaktepe Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır."



Kulüp geçtiğimiz günlerde tesislerin girişine dezenfekte kabini yerleştirmişti



NEVZAT DEMİR TESİSLERİ KAPATILDI

Beşiktaş kulübü, bir futbolcuda bir de çalışanda çıkan pozitif vakanın ardından bireysel antrenmanları iptal etti ve tesisleri kapatma kararı aldı. Antrenman öncesinde tesislerde futbolculara ve teknik heyete kontrollerin yapıldığı öğrenilirken, sosyal mesafe korunarak idmanlara devam ediliyordu. Siyah-beyazlı takım böylelikle yarın planlanan antrenmanını gerçekleştirmeyecek. Kulüp geçtiğimiz günlerde korona salgına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirmişi.