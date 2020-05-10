F.Bahçe’de işlem tamam

Kanarya’nın uzun süredir görüştüğü Hırvat hoca Nenad Bjelica ile anlaştığı öne sürüldü

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan teknik direktör Nenad Bjelica'nın transferinde mutlu sona ulaştığı bildirildi. Hırvat çalıştırıcı ile 10 gün önce temas kuran sarı-lacivertliler başarılı teknik adam ile 1+3 yıllık sözleşme yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe korona virüs tedbirlerinin esnetilerek hava sahalarının açılmasıyla birlikte Bjelica'yı İstanbul'a getirecek. Nenad Bjelica, sarı-lacivertlilerin tarihindeki ikinci Hırvat teknik direktör olacak. Daha önce 1994-95 sezonunda yarım dönem Tomislav Ivic görev yapmıştı.



MATAVZ GÜNDEMDE

Bu arada Fenerbahçe'de Vedat Muric'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken Vitesse'nin gol makinesi Tim Matavz yakın takibe alındı. Bu sezon Hollanda ekibinde şu ana dek 25 maçta 12 kez rakip fileleri sarsan yıldız oyuncunun bonservis sorununun olmaması Kanarya'yı heveslendiriyor. Son 3 sezondur Vitesse'de oynayan futbolcu Slovenya Milli Takımı'nda da şu ana dek 9 gol kaydetti.