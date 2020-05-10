Göz-Göz’den yerli atağı

Gelecek yıl mevcut kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlayan Göztepe, dış transferde gündemine aldığı yerli yıldızlarla temaslarını sürdürüyor. Yerli harekatında Galatasaray'ın gözden çıkardığı sağ bek Şener Özbayraklı, on numara için de F.Bahçe'den Alper Potuk ve Deportivo'dan Emre Çolak ile görüşmelere titizlikle devam eden yönetim, önümüzdeki hafta bu temaslardan sonuç almayı bekliyor. Şener ile bir görüşme daha yapması beklenen Göz-Göz, on numara için Emre'yi ilk sıraya yerleştirdi.

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