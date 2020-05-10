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Gözler Ada’da

Orta alana takviye yapacak yönetimi, İngiltere’de L.City’de oynayan yıldız Mendy’yi istiyor

Gözler Ada’da
Giriş Tarihi: 10.5.2020
Süper Lig lideri Trabzonspor'da yaz transfer sezonu çalışmalar tam gaz devam ediyor. Mutlaka bir orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. İtalya ve Fransız basını Fırtına'nın Leicester City forması giyen Nampalys Mendy ile ilgilendiğini yazdı. Haberde bordo-mavili kulübün, 27 yaşındaki orta sahanın transferi için İtalyan ekibi Udinese ile çekiştiği kaydedildi.

ÇİMŞİR ÇOK İSTİYOR
Futbolcunun Leicester City ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi de peşindeki kulüplerin iştahını artırıyor. Nampalys Mendy, Nice'ten büyük umutlarla geldiği Leicester City'de aradığını bulamadı ve kulübüyle ayrılma aşamasına geldi. Trabzonspor teknik patronu Hüseyin Çimşir'in yönetime Mendy'nin mutlaka alınması ile ilgili rapor verdiği öğrenildi.
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