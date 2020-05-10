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Horoz Pied’i istiyor

Defansa takviye yapacak olan Denizlispor yönetimi, ekibi ’de forma giyen 31 yaşındaki ’i gündemine aldı

Horoz Pied’i istiyor
Giriş Tarihi: 10.5.2020
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine bir defans oyuncusu daha aldı. Yeşil-siyahlılar, Fransa'da Lille forması giyen sağ bek Jeremy Pied'i tranfer etmek için harekete geçti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız savunmacı ile görüşmelere başlayan yönetim, bonservis bedeli ödemeyecek olması nedeniyle transfere oldukça sıcak bakıyor. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jeremy Pied'in uygun bir bedelle kadroya katılması planlanıyor. Pied, şimdiye kadar O.Lyon, Metz, Nizza, Guingamp ve Southampton formalarını giydi. Ege temsilcisinde İngiltere'de Stoke City forması giyen Mame Diouf'la da görüşmeler devam ediyor.

■ SEBAHATTİN ALP
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