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İngiltere’de belirsizlik

’de futbolcular sezonun tamamlanmasına karşı çıkarken kulüpler ise tarafsız saha fikrine karşı

İngiltere’de belirsizlik
Giriş Tarihi: 10.5.2020
Korona virüs salgını sonrası İngiltere Premier Lig'in akıbeti merak konusu. Lig yönetimi, "yeniden başlangıç projesi" kapsamında maçları 8 Haziran'da başlatmayı düşünüyor. Ertelenen Premier Lig'de kalan 92 maçı kapalı kapılar ardında ve 10 tarafsız sahada oynatma planı yapılıyor. Daily Mirror'ın haberine göre her kulüpten en az 2-3, toplamda da 50 futbolcunun yeniden oynama kararına karşı çıktığı öğrenildi. Öte yandan kulüpler karşılaşmaların tarafsız sahada oynanmasına büyük şiddetle karşı çıkıyor ve ayrıca küme düşmenin de kaldırılmasını istiyor. Oyunculara ise ligin yeniden başlamamasının hem kulüpler hem de kendileri için büyük bir felaket olacağı mesajı verilecek.
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