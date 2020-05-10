Menemen fire verdi

Korona virüs salgını yüzünden Almanya’ya ailesinin yanına giden Ali Özgün Menemenspor’a dönmeyeceğini söyledi. Yönetim sözleşmesini feshedecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, 12 Haziran'da liglerin yeniden başlayacak olmasının ardından hazırlıklarını tesislerinde sürdürürken dün ilginç bir gelişme yaşandı. Pandemi nedeniyle liglere verilen arada Almanya'da bulunan ailesinin yanına giden golcü Ali Özgün'ün İzmir ekibine dönmeyeceği öğrenildi. İdmana çıkmayan Ali hakkında sarılacivertli yönetimin, fesih yapmaya hazırlandığı bildirildi.



FORVETE GENÇ İSİMLER

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Ali Özgün, bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İzmir ekibinde oynadığı 60 mücadelede 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu kariyerinde sahaya çıktığı 163 karşılaşmadaa 59 gol atma başarısı gösterdi. Ekol Göz Menemenspor'da yönetim daha önce de forvet oyuncusu Hüseyin Çolak'ı kadro dışı bırakmıştı. Ligin kalan haftalarında İzmir'in ekibinin ileri ucunda genç futbolcuları yer alacak.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ