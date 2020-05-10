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Haberler Spor Sökespor’da Gül sonunda isyan etti

’da sonunda isyan etti

Sökespor’da Gül sonunda isyan etti
Giriş Tarihi: 10.5.2020

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 8. Grup ekiplerinden Sökespor'da başkan Fuat Evren Gül, liglerin yeniden başlamasına isyan etti. Federasyonun istediği "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün uygulanmasının çok zor olduğunu belirten Gül, "Ekonomik gücü yetersiz olan amatör kulüpler ne yapacak? Tesislerde sınırlı sayıda odalarda 2-3 kişi kalan oyuncuları nerede barındıracağız? Deplasmanlara bir otobüsü zor temin ederken hijyen için kaç otobüs tutacağız? Şu anda personel parasını zorla verirken kaç personele daha ihtiyaç olacak maaşları nasıl ödenecek?" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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