Trabzonspor Dervişoğlu için temasta

Avrupa'da genç yıldızları takibine alan Trabzonspor'un, Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor. Sezon başından bu yana Fırtına'nın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 20 yaşındaki futbolcu, devre arasında Sparta Rotterdam'dan 3 milyon Euro karşılığında İngiltere Championship ekibi Brentford'un yolunu tutmuştu. Bordo-mavililer, Hollanda ekibinde gösterdiği performansı Ada'da sergileyemeyen ve arka planda kalan genç oyuncu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Karadeniz devinin, başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi ile Brentford'un kapısını çalacağı öğrenildi. Genç yıldız sezon başında adının Trabzonspor ile anılmasının ardından, "Ben bir Trabzonspor hayranıyım, Trabzonluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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