Uygun’dan eşine şiirli kutlama

Denizlispor Teknik Direktörü ‘Anneler Günü’ dolayısıyla eşi Füsun Uygun için aşk dolu şiir yazdı.

Korona virüs günlerinde evde kalan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun 'Anneler Günü' dolayısı ile eşine olan aşkını şiirle anlattı. Uygun eşi Füsun Uygun için yazdığı şiiri sosyal medyadan 'Anneler' Günü niyetine, üstüne babama da yazdım şiir eskiden sahada destan yazarken şimdi şiir yazıyor, yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, çamaşır çitiliyoruz" şeklinde paylaştı. Bülent Uygun'un eşi için kaleme aldığı şiir büyük beğeni topladı. Bülent Uygun'un yazdığı şiir şöyle: "Adı aşk olsun sevdiğim yarim. Ne hasret, ne hüzün dindirmesin. Adı aşk olsun binlerce kez, bir daha yansın külüm. Sevgini, başka sevgi söndürmesin. Adı aşk olsun, Özlem'le sevdiğim. Hasretle andığım Yüreğimde aşk ile yaşattığım. Adı aşk olsun, Umudumla büyütüp, mavi gözlerine dalıp bulutlarda yaşadığım. Adı aşk olsun Özlem'le özlediğim, aşk Emir'ini Haktan'ımdan aldığım. Adı aşk olsun Ölene dek değil, sonsuza değin yüreğimde yaşatan.



BÖYLE SEVGİ GÖRÜLMEDİ

Adı aşk olsun Sevgisiyle, asaletiyle, güzelliğiyle beni yaşama bağlayan. Adı aşk olsun Dermanı belli, Bir muammanın içinde gözümden akıttığım yaştan alan. Adı aşk olsun Özlem'le özleyip ateşinle yanıp damarlarımda kavrulup Uçsuz bucaksız denizlere savrulan..! Adı aşk Soyadı Özlem olup kalbimin derinliklerinde atan..! İşte bu, aşktır aşk."