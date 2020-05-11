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Haberler Spor Akhisarspor’da Vural isyan etti

’da Vural isyan etti

1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör , federasyon ve Kulüpler Birliği'ni eleştirdi.

Akhisarspor’da Vural isyan etti
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Türk futbolundaki çalışma sisteminden şikayet eden Yılmaz Vural, "Son günlerde TFF tarafından 1. Lig ve alt ligler hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Üst ligimiz Süper Lig ama bu üst lig de diğerleri olmadan oluşmuyor" diye konuştu.

3. LİG ALTYAPIDIR
Süper Lig'de oynayan oyuncuların hepsinin temelinde 3. Lig olduğunu belirten tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural şöyle devam etti: "Yani 3. Lig altyapıdır. Şimdi biz buraları yok sayıyoruz ve sırf yukarıya bakıyoruz, aşağıda ne oluyor kimsenin umurunda değil. Böyle yönetim tarzı ile Türk futbolu hiçbir yere gidemez."

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