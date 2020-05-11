Akhisarspor’da Vural isyan etti

Türk futbolundaki çalışma sisteminden şikayet eden Yılmaz Vural, "Son günlerde TFF tarafından 1. Lig ve alt ligler hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Üst ligimiz Süper Lig ama bu üst lig de diğerleri olmadan oluşmuyor" diye konuştu.

3. LİG ALTYAPIDIR

Süper Lig'de oynayan oyuncuların hepsinin temelinde 3. Lig olduğunu belirten tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural şöyle devam etti: "Yani 3. Lig altyapıdır. Şimdi biz buraları yok sayıyoruz ve sırf yukarıya bakıyoruz, aşağıda ne oluyor kimsenin umurunda değil. Böyle yönetim tarzı ile Türk futbolu hiçbir yere gidemez."