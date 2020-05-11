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Altay’a süper talip

temsilcisinin 21 yaşındaki genç oyuncusu ’a resmi teklifte bulundu.

Altay’a süper talip
Giriş Tarihi: 11.5.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Cenk Özcakar'a Süper Lig ekibi Galatasaray resmen talip oldu. Yeni sezon öncesi kadrosunda gençleştirme operasyonu yapmaya hazırlanan yönetim, İzmir ekibinin vitrine çıkardığı 21 yaşındaki stoperini transfer listesine aldı. Trabzonspor'un da gündeminde olan Özcakar için siyah-beyazlı yönetimin bonservis bedeli belirleyeceği öğrenildi. Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar, geçen sezon 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık olarak oynadı.

KULÜBÜM BİR KARAR VERECEK
Bu sezon Altay'da 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. İki Süper Lig ekibinin yanı sıra Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in de gündeminde olan genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi. Teklifleri doğrulayan Cenk Özcakar, "Kulübümün vereceği karar benim için her zaman doğrudur. Genç olmama rağmen tecrübeli defans oyuncuları İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Hamit Yıldız ve Gençer Cansev'den çok şey öğrendim" diye konuştu.

ANNELER İÇİN DUYGUSAL KLİP
Altay'da futbolcuların Anneler Günü nedeniyle annelerine küçük sürprizler yaptığı duygusal video alkış topladı. Klipte takım kaptanı Özgür Özkaya'nın yanı sıra altyapıdan yetişen genç stoper Cenk Özkacar ve kardeş futbolcular Kazımcan-Eren Karataş da yer aldı. Duygusal anlar yaşandı.

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