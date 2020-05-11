Altınordu’da hedef Kerem Aktürkoğlu

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve kadrosunda genç oyunculara şans veren Altınordu'da yönetim, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında alt ligleri yakın takibe aldı. Bu sezon devre arasında 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'dan kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil eden İzmir ekibi, gelecek vadeden oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Kırmızı- lacivertliler, bu kez 3. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor'un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu da listesine ekledi. Genç hücum futbolcusu bu sezon forma giydiği 28 maçta 17 kez rakip fileleri havalandırırken 1 asist yaptı. Futbola Gölcükspor'da başlayan Aktürkoğlu, 2014 yılında Başakşehir'in bünyesine katıldı ve İstanbul ekibinde 2015 yılında profesyonel oldu. Genç futbolcu kariyerinde Karacabey Belediyespor, Bodrumspor formaları da giydi.

MİLLİ FORMA GİYDİ

Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig'de sahaya çıktığı 89 mücadelede 24 gol atma başarısını gösterdi. Genç yaşına rağmen çok sayıda profesyonel karşılaşmaya çıkan Aktürkoğlu çeşitli kategorilerde 6 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Alt ligleri yakından takip eden Altınordu'nun Aktürkoğlu'nu bünyesine katıp sezon başı kamp kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ