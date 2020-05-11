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’ın Tetteh sevdası

G.Saray, geçen sene de istediği ’ın golcüsü için yine atakta.

Aslan’ın Tetteh sevdası
Giriş Tarihi: 11.5.2020

G.Saray, bitmeyen sevdası Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçiyor. Falcao transferi öncesi ismi defalarca gündeme gelen Sparta Prag'ın başarılı golcüsü yeniden sarı-kırmızılıların listesine dahil edildi. Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken Trabzonspor ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atmayı başaramamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun iki yıl kulübü ile sözleşmesi devam ederken kiralık formülü masada duruyor.

ZE LUİS DE DÜŞÜNÜLÜYOR
Aslan'ın ayrıca geçen sezonun devre arasında renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da oynayan golcü Ze Luis için ısrarı sürüyor. 7 kez rakip fileleri sarsmayı başaran oyuncunun Tetteh'in durumuna göre transfer edileceği bildirildi. Sarı-kırmızılıların Mbaye Diagne ve Florin Andone'yi gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği bilinirken bir yerli golcü transferinin de gündemde olduğu bu konuda arayışların sürdüğü öğrenildi.

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