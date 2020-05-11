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Haberler Spor Brighton’da korona şoku yaşanıyor

Brighton’da korona şoku yaşanıyor

Brighton’da korona şoku yaşanıyor
Giriş Tarihi: 11.5.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi. Ülke basınına açıklamada bulunan Brighton Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Paul Barber, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen bir futbolcumuzun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu iyi. Karantinaya alındı ve gereken tedaviyi görüyor." ifadelerini kullandı. Daha önce kulüpte iki futbolcuda koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.

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