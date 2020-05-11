Dezenfekte futbol

TFF Sağlık Kurulu, geçtiğimiz günlerde ilk kısmını paylaştığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün dün tamamını yayınlarken yeni tedbirler de uzun süre konuşulacağa benziyor. Protokolde korona virüs tedbirleri kapsamında birçok detay yer alıyor. Özellikte müsabaka dönemleri için alınan tedbirler dikkat çekici. Maç öncesi seremonisinde tokalaşmanın olmayacağı ve takım fotoğrafı pozu verilmeyeceği, maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılması gibi maddeler mevcut. Ayrıca oyuncular ve teknik ekibin hakeme en fazla 2 metre yaklaşabileceği, nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa topun dezenfekte edilmesi gibi detaylar da mevcut. Temas oyunu olan futbolda bu tedbirlerin ne derece uygulanacağı merak konusu oldu.



Maskesiz yasak

Seyircisiz oynanması planlanan müsabakalar için "Genel Maç Operasyonu" ile ilgili öneriler içerisinde maske şartı da dikkat çekiyor. Hakemlerin stadyuma giriş esnasında ve sahaya çıkana kadar maske takacağı bildirildi. Maçı izleme izni olan kişilerin de maske kullanacağı bildirildi.



SOYUNMA ODALARI İÇİN ÖNLEM

Protokolde virüs tedbirleri kapsamında soyunma odaları için de tedbirler geniş. Soyunma odalarının her kullanım sonrası temizlenmesi ve havalandırılması, soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması, buraya girecek temizlik ve malzeme ekibi çalışanlarının eldiven kullanması, her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilmesine yönelik tedbirler de yer alıyor.



ÖNE ÇIKAN DİĞER TEDBİRLER

Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olması.

YEDEK kulübelerinde ve saha kenarlarında 20 metrede bir el dezenfektanı olması.

DEVRE arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafenin korunması.

YAYINCI kuruluş dışında en fazla 12 foto muhabiri, 20 gazeteci / muhabir ve 8 kameraman görev alabilecek.



KULÜBELER GENİŞLEYECEK

TFF, dün yayınladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde oyuncuların kulübede yakın mesafede oturmasının da sakıncalı olduğuna dikkat çekti. Yayınlanan protokolde "Yedek kulübelerinde mesafeli oturabilmek adına ve mümkün ise kulübelerin genişletilmesi önerilir" denildi.

SAHA içerisindeki dağıtım dışında herkes kendi şişesini kendisi taşımalıdır. Atılan ve artık kullanılmayacak malzemelerin toplandığı ayrı bir çöp bidonu olmalıdır. Atılan ve tekrar kullanılacak malzemelerin toplandığı ayrı bir kutu olmalıdır" maddeleri de yer alıyor.