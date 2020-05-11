Dynamo Dresden’de iki vaka tespit edildi

Bundesliga 2 ekiplerinden Dynamo Dresden, kulüpte 2 korona virüs vakasının tespit edildiğini ve tüm oyuncuların, teknik ekibin ve yardımcı ekibin karantinaya alındığını açıkladı. Dresden Sportif Direktörü Ralf Migne yaptığı açıklamada, "Sağlık kuruluşları ile temas halindeyiz, federasyonla görüşüyoruz ancak gerçek şu ki, 14 gün boyunca idmana çıkamayız, maç yapamayız" denildi. Dresden'in, yapılan plana göre 17 Mayıs Pazar günü Hannover ile maçı bulunuyor.