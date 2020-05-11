  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Dynamo Dresden’de iki vaka tespit edildi

’de iki vaka tespit edildi

Dynamo Dresden’de iki vaka tespit edildi
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Bundesliga 2 ekiplerinden Dynamo Dresden, kulüpte 2 korona virüs vakasının tespit edildiğini ve tüm oyuncuların, teknik ekibin ve yardımcı ekibin karantinaya alındığını açıkladı. Dresden Sportif Direktörü Ralf Migne yaptığı açıklamada, "Sağlık kuruluşları ile temas halindeyiz, federasyonla görüşüyoruz ancak gerçek şu ki, 14 gün boyunca idmana çıkamayız, maç yapamayız" denildi. Dresden'in, yapılan plana göre 17 Mayıs Pazar günü Hannover ile maçı bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dynamo Dresden’de iki vaka tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA