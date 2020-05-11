Göz-Göz’e hücum

12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan sezona hazırlanan Göztepe'nin yıldız oyuncuları Süper Lig ekiplerinin rüyalarını süslüyor. Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir sezon geçiren savunma oyuncuları Alpaslan Öztürk, Berkan ve Titi'nin yanı sıra kanatlarda görev yapan Halil Akbunar ve Serdar Gürler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

DEVLER TRANSFER İÇİN SIRADA

Göz Göz'de sağ bekte forma giyen Berkan Emir için G.Saray hamle yapmaya hazırlanırken, Serdar'a yine G.Saray ve Trabzon, Titi'ye Fenerbahçe, Halil'e Beşiktaş talip oldu. Ön libero olmasına rağmen bu sezon stoperde harikalar yaratan Alpaslan için ise F.Bahçe'nin ardından G.Saray devreye girdi.



HALİL VE ALPASLAN'IN SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYOR

Süper Lig'in gözde takımlarının listesine giren Göztepeli yıldızlardan sadece Halil Akbunar ve Alpaslan'ın sözleşmeleri devam ediyor. Yönetimin Halil'i bırakmak istemediği öğrenilirken, Alpaslan'ı ise cazip bir teklif gelmesi halinde gözden çıkarabilir. Titi ve Berkan'ın ise sözleşmeleri sona erecek. Huesca'dan kiralık olarak gelen Serdar ile ise yönetim yeniden anlaşmaya çalışıyor.



SKORA MÜTHİŞ KATKI

Göztepe'nin yıldız oyuncuları Alpaslan, Halil ve Serdar bu sezon skora yaptıkları katkılarla dikkat çekti. Üç oyuncu 26 haftalık süreçte toplam 14 gol atıp, 9 asist yaptı. Alpaslan stoper olarak forma giymesine rağmen 3 gol atarken, Halil 5 gol, 3 asist, Serdar ise 6 gol, 6 asist üretti.

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