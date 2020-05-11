  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göztepe'de Palut'un anne acısı

'de Palut'un anne acısı

ekiplerinden 'nin teknik direktörü , annesi 'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır tedavisi gören anne Palut, bugün 'da hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan genç teknik adam apar topar 'den ayrılarak memleketi Hatay'a gitti. Leyla Palut'un cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Göztepe'de Palut'un anne acısı

11.05.2020, 12:26

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, annesi Leyla Palut'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören anne Palut, bugün Hatay'da hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan genç teknik adam apar topar İzmir'den ayrılarak memleketi Hatay'a gitti. Leyla Palut'un cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi. Göztepe'den İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Göztepe'nin mesajı şöyle:

Başımız Sağ olsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.

İlhan Palut'un eski takımı Hatayspor, genç teknik direktör için başsağlığı mesajı paylaştı.

Hatayspor'un mesajı şu şekilde:

Eski teknik direktörümüz, hemşehrimiz İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Leyla Palut'a yüce Allah'tan rahmet, İlhan Palut'a ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Palut'un anne acısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA